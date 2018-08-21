تحذير من ” الأوراق المالية والسلع ” من موقع إلكتروني

علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من الموقع الإلكتروني ( هنــــا )، والذي تضمن الإشارة إلى وجود مكتب للشركة يقع في إمارة دبي.

وقالت الهيئة، إنه تبين أن بعض محتويات الموقع قد ورد بها ما يشير إلى قيامه بتقديم خدمات ذات صلة بتعاملات أسواق رأس المال وخدمات الوساطة المالية.

ونوهت الهيئة السادة المستثمرين بأن الموقع الالكتروني سالف الذكر غير حاصل على أي رخصة مهنية من الهيئة لمزاولة أية أنشطة خاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة.

وأهبات بعدم التعامل مع الموقع المذكور فيما يتعلق بأية خدمات ذات صلة بالأنشطة المالية الخاضعة لتنظيم الهيئة.