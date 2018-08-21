رجل يجهض زوجته بالعنف

القاهرة(صدى):

تعدى رجل على زوجته بالضرب المبرح، ما تسبب في حدوث نزيف مهبلي وإجهاض حملها في شهرها الثالث.

وتفصيلًا، حدثت مشادة كلامية بين الزوجة التي تدعى عزة وزوجها ” صلاح ” ، بعد عودته من العمل حيث كانت تشتكي من معاملة أهله لها.

وتطورت المشادة الكلامية بينهما إلى شجار بالأيدي، حيث اعتدي الزوج على زوجته بالضرب وركلها في بطنها عدة مرات، ما تسبب في إجهاضها.

وتحقق مديرية أمن محافظة الدقهلية المصرية في الواقعة، فيما اتهمت ربة المنزل زوجها ” صلاح. ر. ا ” بالتعدي عليها بالضرب والركل في البطن وإحداث إصابتها؛ لوجود خلافات زوجية بينهما.