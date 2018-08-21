اكتشف أسباب التحدث أثناء النوم وطرق تساعدك على التوقف

أميرة خالد(صدى):

يعرف التحدث أثناء النوم علميًا باسم ” سومنيلوكوي ” ، ويعاني منه نسبة كبيرة من الأشخاص تصل إلى واحد في المائة من البالغين .

ويرجع العلماء ظاهرة التحدث أثناء النوم إلى أسباب عديدة تتعلق بالإجهاد، وقضايا الصحة العقلية مثل الاكتئاب، والحرمان من النوم، والنعاس أثناء النهار، إضافة إلى تعاطي المخدرات والحمى .

ويمكن أن يحدث الكلام في أي مرحلة أثناء النوم، ولكن الحالات الشائعة للتحدث أثناء النوم تحدث عادة في المراحل المبكرة من النوم .

وبحسب العلماء يجب اتباع الإجراءات التالية التي تساهم في التوقف عن التحدث أثناء النوم إلى حد كبير:

１- الحد من الإجهاد العاطفي، إما عن طريق تقليل سبب الإجهاد إذا كنت تعرف ما هو، أو تعلم كيفية التعامل معه باستخدام الممارسات التي تهدئ العقل، مثل التأمل واليوجا.

２- قم ببعض التمارين الرياضية، لأن ممارسة التمارين الرياضية خلال اليوم ستحفز العقل وقد تجعلك تنام بشكل أفضل في الليل. تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم لأن هذا سيحول دون شعورك بالنعاس لفترة طويلة.

3- لا تأكل أي شيء ثقيل قبل الذهاب للنوم.

4- لا تشرب الكافيين أو الكحول قبل الذهاب إلى الفراش لأنها تعتبر منشطات.

5- افعل شيئًا يريحك قبل الذهاب للنوم، مثل الاستماع للموسيقى الهادئة أو الاستمتاع بحمام دافئ.

6- اتبع جدول نوم منتظم، وحاول الذهاب للنوم والاستيقاظ في أوقات محددة.

7- النوم في غرفة نظيفة ومريحة وهادئة ومظلمة.

8- الحصول على قسط كاف من النوم.