وفاة ” الجبيري ” إثر نوبة قلبية أصابته أثناء خدمة الحجاج

نايف السالم(صدى):

داهمت رجل الأمن وكيل رقيب، علي بن عالي بن مسلم الجبيري، نوبة قلبية مفاجئة، أمس الاثنين، أثناء أداء واجبه في خدمة الحجاج.

وكان ” الجبيري ” يقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام في منطقة أجياد بالقرب من الحرم المكي، قبل أن تداهمه هذه النوبة قبل موعد الإفطار بقرابة نصف ساعة.

ونقل الجبيري إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته هناك، وأديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام فجر اليوم الثلاثاء، فيما تم دفنه بمقابر المعلاة.