حكاية أول مولود دوت صرخاته في عرفات بموسم الحج الجاري

علي القحطاني(صدى):

دوت، أمس الاثنين، صرخات أول مولود في عرفات لموسم الحج الحالي، داخل مستشفى جبل الرحمة، من حاجة أردنية.

واتفقت الأم الأردنية وزوجها على تسمية المولود اسم ” وضاح ” ، فيما تحدَّث الزوج عن اللحظات التي سبقت قدوم وضاح إلى العائلة.

وقال : ” كنا ننوي أنا وزوجتي تناول طعام الغداء وفجأة شعرت بآلام طلق الولادة، وبالمصادفة أننا كنا خارج السكن ” .

وأضاف : ” لم أكن وقتها مصدقا للوضع وأسألها وين نروح؟ وعلى طول خطر في بالي مستشفى جبل الرحمة وبمجرد دخولنا لقينا استقبال كبير وعناية واهتمام منقطع النظير، والحمدلله الله يسر لنا وجاءنا المولود في أحب مكان إلى المسلمين ” .

وكان الطاقم الطبي والفني في مستشفى جبل الرحمة قد طلبوا من مدير المستشفى ” وضاح أبو طالب ” تقديم الهدايا للمولود الذي سماه والده على اسمه.