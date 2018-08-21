أحمد موسى: لم أوافق على الانضمام للنصر من أجل الأموال

ماجد محمد(صدى):

كشف الدولي النيجيري، أحمد موسى، أنه لم يوافق على الانضمام لصفوف نادي النصر بسبب الأموال، وإنما إدارة ليستر سيتي هي من باعته مقابل الأموال.

وقال اللاعب : ” البعض يقول بأننى ذاهب للدورى السعودى بحثا عن المال، لكن الحقيقة أن ليستر سيتى هم من باعونى مقابل الحصول على أموال، بعد وصول عرض جيد من جانب النصر ” .

وأضاف: ” كنت أرغب فى البقاء داخل نادى ليستر سيتي، وأريد إكمال مسيرتى في البريميرليغ، لكن المسئولين فى النادى الإنجليزي أبلغونى بقبول عرض النصر ” .

وتابع : ” الانتقال حدث بعد موافقة ليستر سيتي على العرض، لم أكن لأرحل إلا بعد موافقتهم، وبعد ذلك أعلنت موافقتي على العرض، وكانت هذه هي القضية بالنسبة لنا، الأمر كان متوقفا على موافقة جميع الأطراف ” .

يذكر أن نادي النصر كان قد صرف 15 مليون باوند لضم موسى من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي الذي سبق ودفع 16.6 مليون جنيه إسترليني لنادي سسكا موسكو الروسي في 2016 للتعاقد مع اللاعب.