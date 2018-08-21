بالشروط والتفاصيل.. وظائف شاغرة من شركة أبل لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة أبل، عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو حملة مؤهل أقل من البكالوريوس.

واشترطت الشركة وجود خبرة موثقة في مجال المبيعات والتجزئة للعمل في متاجر أبل وإدارة منصات البيع في متاجر الإلكترونيات الكبرى في كل من: مكة المكرمة، الرياض، الظهران، الدمام، الطائف.

كما اشترطت الشركة الآتي:

1. أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس (في أي تخصص) مع مهارات جيدة في مجال خدمة العملاء.

2. أو أن يكون حاصل على مؤهل أقل من البكالوريوس مع خبرة موثقة في مجال المبيعات والتجزئة.

3. الرغبة في التواصل مع العملاء بشكل مستمر ومساعدتهم في فهم تقنيات أبل.

4. القدرة على اكتشاف احتياجات العملاء وقيمهم.

5. مهارات في طريقة العرض بشكل جذاب وواثق.

6. مهتم بتحقيق نتائج مبيعات دون المساومة على الجودة.

7. مهارات تواصل كتابية ولفظية ممتازة.

8. القدرة على العمل بشكل مستقل وذاتي.

9. مهارات حسابية والقدرة على تحليل البيانات.

10. أخلاقيات عمل متينه مع مرونة وقدرة على التكيف في بيئة عمل ديناميكية.

11. الأهتمام الكبير في التفاصيل.

وأشارت إلى أن الوصف الوظيفي هو : ”

1. قيادة عمليات المبيعات والتسويق في متجر أبل داخل متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية الكبرى.

2. التأكد من تحديث جميع عناصر التسويق داخل المتجر (المحتوى التجريبي، وسائل التسويق ثنائية وثلاثية الأبعاد).

3. العمل جنباً إلى جنب مع مدراء متاجر الإلكترونيات الكبرى والحفاظ على تفاعلهم مع أحدث منتجات أبل.

4. فهم احتياجات وأهداف الموزعين وربط أهدافهم بأهداف أبل.

5. تحديد فريق عمل من الموظفين مستقبلاً حيث ستقوم أبل بتدريب مجموعة من الفنيين وتوظيفهم لدعم أعمال الشركة.

6. الحفاظ على صورة العلامة التجارية للشركة من خلال الاهتمام بالمعايير البصرية.

ويمكن التقديم عبر اختيار الوظيفة والمنطقة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنـــــا .