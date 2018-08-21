6 خطوات تنظّف بها المقاعد الجلدية في سيارتك بشكل صحيح

أميرة خالد(صدى):

الحفاظ على حالة المقاعد الجلدية للسيارة بحالة جيدة، يمكنه أن يحافظ على مظهرها لفترة طويلة، لكن المقاعد الجلدية لها طرق خاصة للعناية بها حتى لا تتشقق وتتضرر، لذا دعونا نستعرض لكم الطريقة الصحيحة بتنظيفها.

1- للعناية الدورية بالمقاعد الجلدية يجب استخدام المكنسة الكهربائية بصورة دائمة لإزالة الأتربة والأوساخ، مع ملاحظة أنه يجب استخدام المكنسة برفق حتى لا تخدش جلد المقاعد.

2- استخدام سائل التنظيف الخاص بالمقاعد الجلدية وضعه على قطعة قماش نظيفة وامسح بها المقاعد، وأيضاً قم بمسح أسفل المقاعد.

3- من أجل تنظيف الأجزاء العميقة في الجلد، قم بوضع سائل التنظيف على المقاعد، ثم استخدم فرشاة ناعمة كي تنظف الأجزاء العميقة من الأتربة.

4- حال وجود شقوق أو ثقوب في المقاعد، لا تضع سائل التنظيف مباشرة على الجلد حتى لا يتسرب للشقوق، بل قم بوضع سائل التنظيف على الفرشاة ثم قم بتنظيف الجلد.

5- استخدم قطعة قماش جافة، وامسح المقاعد مرة أخرى حتى يتم إزالة سائل التنظيف تماماً.

6- اترك المقاعد حتى تجف تماماً، ثم قم بإضافة منعم الجلد لضمان المحافظة عليه من التشقق وجفاف سطحه.