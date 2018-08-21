بالفيديو.. القدم السكري أسبابه ومضاعفاتها وطرق العلاج

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور أسعد الشماع أختصاصي جراحة الأوعية الدموية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ، عن الإصابة بالقدم السكري وأسباب الإصابة به وطرق العلاج .

وقال دكتور أسعد ، إن الداء السكري يسبب اعتلال بالعصب وتصلب بالشرايين ، ومضاعفاته تؤثر على الكثير من أعضاء الجسم ، من العين يؤدي إلى اعتلال بالشبكية ، وقصور بالكلى ، وتجلطات بالدماغ .

وتابع ، القدم السكري هي تقرحات تحدث بباطن القدم ، ويحدث ذلك عقب اعتلال العصب فعندما نسير على قدمنا يكون كل وزننا موزع على القدم ، لكن عندما يكون هناك اعتلال بالعصب الحركي العضلات بالقدم لا يكون بها توازن وبالتالي مريض السكر يضع كل وزنه على باطن القدم ما يٌسبب تقرحات ثم تتطور لجرح كبير ومريض السكر لانه لديه اعتلال في العصب الحسي فلا يشعر بهذه الجروح في بدايتها .

ومن أهم العلاجات ، أول شئ يجب أن يتأكد الطبيب من وصول الدم للقدم ، وفحصها جيدا بالموجات الصوتية ، وعندما يتم التأكد من وجود دماء كافية ، يجب تفريغ الضغط عن المنطقة التي يوجد بها الجرح ، بجعل المريض يرتدي حذاء عالي من الخلف ومنخفض من الامام وهذا اسهل شئ .