المياه الوطنية تضخ أكثر من ” 900 ” ألف م3 لضيوف الرحمن في العاشر من ذي الحجة

واس(صدى):

واصلت شركة المياه الوطنية جهودها في ضخ كميات المياه لشبكات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حيث بلغت كميات المياه الموزعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك (929) ألف متر مكعب لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن الوضع التشغيلي لقطاعي المياه والمعالجة البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسير وفق الخطط المعدة مسبقاً التي وضعت منذ وقت مبكر , وبفضل الله استطاعت الشركة أن تواكب زيادة الطلب على المياه نظراً لزيادة عدد الحجاج حيث تم توزيع هذه الكميات لأول مره مقارنة مع الأعوام السابقة موزعة على النحو التالي ، (525) ألف متر مكعب، لشبكة مدينة مكة المكرمة ، و (292) ألف متر مكعب للمشاعر المقدسة ، بالإضافة إلى (112) ألف متر مكعب لمحطات تعبئة الاشياب .

وبين المهندس الغامدي أن ضخ المياه تم عبر الشبكات العامة لتغذية الخزانات الرئيسة ومشارب المياه وشبكات إطفاء الحرائق والأماكن الخدمية على مدار الساعة بإشراف ومتابعة عدد من مهندسي ومراقبي منسوبي الشركة في مناطق العمل بمراكز التشغيل والصيانة التي تغطي المشاعر المقدسة.

وقال : بتوفيق من الله لم تشهد شركة المياه الوطنية أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية , وتم معالجة كافة البلاغات الواردة لنظام كومباس وتطبيق تروية للأجهزة الذكية والبالغة (434) بلاغا وفقاً لأعلى الممارسات المهنية .