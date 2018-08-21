فيديو لـ ” العريفي ” عن الأضاحي يفتح باب الهجوم عليه

نايف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو نشره الدكتور محمد العريفي، أثناء مشاركته في ذبح وسلخ الأضاحي جدلًا واسعاً بين المتابعين له.

ونشر ” العريفي ” الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا : ” طرف من ضحايانا اليوم ” .

وانتقد المتابعين قيامهم بذبح البهيمة أمام بهيمة أخرى، فقال أحد المعلقين : ” هل يجوز يا شيخ أن ترى البهيمة أختها وهي تُذبح ” .

وأضاف آخر: ” نحن لا نذبح الأضحية الثانية إلا بعد رفع الأضحية الأولى وتنظيف المكان رفقا بالثانية ” .