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فيديو لـ ” العريفي ” عن الأضاحي يفتح باب الهجوم عليه

فيديو لـ ” العريفي ” عن الأضاحي يفتح باب الهجوم عليه
نايف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو نشره الدكتور محمد العريفي، أثناء مشاركته في ذبح وسلخ الأضاحي جدلًا واسعاً بين المتابعين له.

ونشر ” العريفي ” الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا : ” طرف من ضحايانا اليوم ” .

وانتقد المتابعين قيامهم بذبح البهيمة أمام بهيمة أخرى، فقال أحد المعلقين : ” هل يجوز يا شيخ أن ترى البهيمة أختها وهي تُذبح ” .

وأضاف آخر: ” نحن لا نذبح الأضحية الثانية إلا بعد رفع الأضحية الأولى وتنظيف المكان رفقا بالثانية ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 50 دقيقة

الحيوان ماعنده إحساس بهذه الأشياء يعني ماتأذيه إذا شاف بهيمة ثانية تنذبح أمامه

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 49 دقيقة

وليش تزعلوا!!!!!!

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 47 دقيقة

هذا شبخ وهابي متى ينذبح ضحبه بدل الخروف

[ عدد التعليقات: 2657 ] نشر منذ 32 دقيقة

وهابي وماوهابي موتي بغيضك
هذولا مشايخنا لن يضرهم نباحك مهما نبحتي عليهم

[ عدد التعليقات: 10728 ] نشر منذ 26 دقيقة

إخي ألعزيز ولد الصحاااري .
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عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير وصحه وسعاده .
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أعـاده اللّه علينـا وعليكـم بالخيـر واليُمـن والبركـات .
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اللــهم آمــــين يارب ألعــالمـــين .

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 16 دقيقة

راعـي الددسـن اللّه يسلمـك ياغالــــي
عيدك مبارك كـــل عام وأنت والعـائلة الكريمـة بألـف خيـر وصـحة وعافيـة

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