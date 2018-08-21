فيديو لـ ” العريفي ” عن الأضاحي يفتح باب الهجوم عليه
أثار مقطع فيديو نشره الدكتور محمد العريفي، أثناء مشاركته في ذبح وسلخ الأضاحي جدلًا واسعاً بين المتابعين له.
ونشر ” العريفي ” الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا : ” طرف من ضحايانا اليوم ” .
وانتقد المتابعين قيامهم بذبح البهيمة أمام بهيمة أخرى، فقال أحد المعلقين : ” هل يجوز يا شيخ أن ترى البهيمة أختها وهي تُذبح ” .
وأضاف آخر: ” نحن لا نذبح الأضحية الثانية إلا بعد رفع الأضحية الأولى وتنظيف المكان رفقا بالثانية ” .
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحيوان ماعنده إحساس بهذه الأشياء يعني ماتأذيه إذا شاف بهيمة ثانية تنذبح أمامه
أخصائي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 49 دقيقة
وليش تزعلوا!!!!!!
درباويه[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذا شبخ وهابي متى ينذبح ضحبه بدل الخروف
سردار[ عدد التعليقات: 2657 ] نشر منذ 32 دقيقة
وهابي وماوهابي موتي بغيضك
هذولا مشايخنا لن يضرهم نباحك مهما نبحتي عليهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10728 ] نشر منذ 26 دقيقة
إخي ألعزيز ولد الصحاااري .
.
عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير وصحه وسعاده .
.
أعـاده اللّه علينـا وعليكـم بالخيـر واليُمـن والبركـات .
.
اللــهم آمــــين يارب ألعــالمـــين .
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 16 دقيقة
راعـي الددسـن اللّه يسلمـك ياغالــــي
عيدك مبارك كـــل عام وأنت والعـائلة الكريمـة بألـف خيـر وصـحة وعافيـة