عدد المخالفات الصادرة بحق ناقلي مخالفي تعليمات الحج حتى ظهر اليوم

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المديرية العامة للجوازات، إحصائية لعدد المخالفات الصادرة بحق ناقلي مخالفي تعليمات الحج حتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الجوازات، أنها أصدرت 99 قرارًا إداريًا، مشيرة إلى أن عدد المنقولين بلغ 565 مخالف، وعدد الناقلين الذي تم التشهير بهم بلغ 95 مخالفًا.

وبيَّنت، أن مجموعة عقوبات التوقيف للمخالفين بلغ 1.860 يومًا، كما بلغ عدد المركبات المطالب بمصادرتها 15 مركبة، في بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 15 مخالفًا، بينما كان مجموع الغرامات المالية 6.150.000 ريال.