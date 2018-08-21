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بالفيديو.. أم تحول طفلها إلى ” زومبي ” يأكل الدماغ البشري

بالفيديو.. أم تحول طفلها إلى ” زومبي ” يأكل الدماغ البشري
كانبرا(صدى):

حوَّلت أم، ابنها ألكسندر إلى ” زومبي ” في عيد ميلاده الأول، وذلك بعد منحه جلسة تصوير مرعبة أثناء التهامه كعكة على شكل ” دماغ بشري دامِ ” .

وتقول الأم ليز، التي تعيش في مدينة ملبورن الأسترالية، أن ابنها ألكسندر ولد في ” عيد القديسين ” ؛ لذلك رغبت في صنع كعكة ملائمة للأجواء المرعبة الخاصة بالعيد في عيد ميلاده الأول.

وبتكلفة إجمالية بلغت 40 دولارًا، اشترت الأم كعكتين إسفنجيتين، وجبنًا كريميًا لتستخدمه كـ ” المادة الدماغية ” ، وبعض التوت الطازج للحصول على مظهر الدم على القمة، كما استخدمت وأوضحت عجينة “ الفندان السكرية ” و المربى للحصول على منظر الدم الواقعي المبين في الصور.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18261 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهبي اهبي اهبي

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