جوالة جامعة الملك فيصل في خدمة ضيوف الرحمن

الأحساء(صدى):

تواصل جوالة جامعة الملك فيصل في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة في موسم الحج لهذا العام 1439هـ بمشاركة 47 طالباً من مختلف كليات الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خليل الحويجي، أن الجامعة تحرص على المشاركة والمساهمة في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تقام في المملكة، مبيناً أن الاستعداد في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بدءا منذ وقت مبكر وقد تم عقد دورات تدريبية للطلاب المشاركين على خدمة الحجيج وتقديم يد العون لهم بكل يسر وسهولة وذلك جنباً إلى جنب مع كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبهم أكد الطلبة المشاركون أهمية الالتزام بتمثيل جامعتهم ووطنهم خير تمثيل، آخذين العهد على أنفسهم ببذل الجهد في خدمة ضيوف الرحمن، والتحلي بخلق الكشاف المسلم، وأن يكونوا خير سفير وممثل للشباب السعودي أمام حجاج بيت الله الحرام.