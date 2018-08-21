ميركاتو برشلونة لا يزال مفتوحا.. تعرف على التطورات

نواف السالم(صدى):

لا يزال ميركاتو نادي برشلونة الإسباني، مفتوحًا ولم يغلق بشكل نهائي في ظل ارتباطه بلاعبين جدد ورغبة لاعبين في الرحيل.

وفي هذا الإطار، يأمل برشلونة في بيع اللاعب رفاينيا بشكل نهائي كون عقده ينتهي في صيف 2020، وسيتراجع ثمنه في السوق صيف 2019 بسبب بقاء موسم في عقده، إلا أن إنتر ميلان رفض تفعيل بند شراء رافينيا الذي لعب معارًا للفريق، فيما يرغب ريال بيتيس في الحصول على اللاعب بنظام الإعارة لموسم واحد.

وذكرت تقارير إعلامية، أن بروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة باكو ألكاسير الذي أصبح خارج خطة المدرب فالفيردي، و يرغب برشلونة في بيع اللاعب بشكل نهائي.

وأكدت تقارير إعلامية أرجنتينية، أن برشلونة عرض 10 ملايين يورو على بوكاجنيورز لضم نجم دفاعه الشاب ليوناردو باليردي البالغ 19 سنة.