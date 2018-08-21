4 نصائح للمحافظة على أسطوانة الدبرياج من التلف

أميرة خالد(صدى):

تعتبر أسطوانة الدبرياج من الأجزاء الهامة في السيارات اليدوية، إذ أن الدبرياج هو المسؤول عن فصل الحركة أو وصلها بين المحرك وصندوق السرعات، وهناك عادات خاطئة للسائقين تؤدي إلى إلحاق الضرر بالدبرياج، لذا نقدم لكم اليوم نصائحا للحفاظ عليها.

1- الضغط المتواصل على دواسة الدبرياج حتى بعد سير السيارة يعد من الأخطاء التي تضر بأسطوانة الدبرياج، إذ أن بعض السائقين يضع طرف قدمه بصورة دائمة على دواسة الدبرياج وهو ما يؤدي مع مرور الوقت لتلف الأسطوانة.

2- التحرك بالسيارة بشكل مفاجئ بقوة كبيرة وهو ما يسمى “ بالتفحيط ” يضر بشكل كبير بأسطوانة الدبرياج، كما أن بعض السائقين يعمد إلى تغيير السرعات بشكل سريع جداً وهو ما يؤثر أيضاً بالسلب على الأسطوانة.

3- من العادات الخاطئة لبعض السائقين، الضغط على دواسة الدبرياج في كل مرة يريد فيها الضغط على المكابح، حيث أنه يجب عدم الضغط على دواسة الدبرياج إلا عندما تريد إيقاف السيارة بشكل نهائي.

4- استمرار الضغط على دواسة الدبرياج لفترات طويلة يلحق الضرر بأسطوانة الدبرياج للتحميل الزائد عليها، وكمثال على ذلك بعض السائقين عندما يتوقف في إشارات المرور يظل ضاغطا على دواسة الدبرياج حتى يسير مرة أخرى.