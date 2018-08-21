أمير الحدود الشمالية يعايد المرضى في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر .

وشملت زيارة سموه مختلف الأقسام , حيث قدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك , سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.

وقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع باقات من الورود.

من جانبهم عبّر المرضى عن التهنئة لسموه , مقدرين هذه الزيارة الكريمة.

والتقى سموه خلال الزيارة بمنسوبي المستشفى , مقدراً الجهود المبذولة لخدمة المرضى , مقدماً للجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .