كل السعوديين والشعوب العربية يعايدون خادم الحرمين وسمو ولي عهده

نايف السالم(صدى):

عايد كل الشعب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعبر وسم ” كل الشعب يعايد الملك وولي عهده ” الذي تم تدشينه على موقع ” تويتر ” ، كتب آلاف السعوديين تغريدات معايدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مؤكدين أنهما ” حفظهما الله ” مصدر فخر للشعب كله.

وقال أحد المغردين : ” كل عام وانتم بخير أعاده الله عليكم وعلى الأسرة المالكة بالخير والمسرة والشعب السعودي الوفي وكل مسلم وقف معنا بكل صدق واخلاص. اللهم احفظ وطني المملكة العربية السعودية ووالدنا الملك سلمان ابن عبدالعزيز وولي عهده اللهم ادحر عدونا وعدوهم ياقوي ياعزيز ” .

وكتبت سعودية : ” هم فخرنا ومصدر أمننا وأماننا بعد عناية الله اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكفهم شر الخونة والماكرين والحاقدين الحاسدين ” .

وأضاف مغرد : ” والله إني أحبهم جعل الله أيامهم أعياد وبارك الله في جهودهم وجعلها في موازين حسناتهم… وكل عام وقيادتنا ووطننا بصحة وعافية أمن وأمان ” .

وقال أخر : ” كل عام وملكنا وولي عهده بخير ووطنا شامخ منتصر ينعم بالأمن والإيمان والخيرات بفضل الله ثم ولاة أمرنا وشعبنا العظيم والحاقدين على وطنا في مزبلة التاريخ مهزومين ” .

فيما جاءت المعايدات من الشعوب العربية، فقال أحد اليمنيين : ” من اليمن الشقيق كل عام والملك سلمان في خير وولي العهد محمد بن سلمان وكل الشعب السعودي الشقيق تحيه لكم من القلب ” .

وذكر مغرد من مصر : ” من مصر العروبة اتقدم بخالص التهنئة بعيد الاضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى عهدة الأمين أمير الشباب محمد بن سلمان كل عام والمملكه وأهلها أمنا وسلاما وأمانا يارب ” .