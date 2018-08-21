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نجوى كرم تكشف السر وراء حملة ” ياهو “

نجوى كرم تكشف السر وراء حملة ” ياهو “
أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجمة ​نجوى كرم​ عن السر وراء تفعيل حملة الرقص على أغنيتها الجديدة ” ياهو ” ، من خلال نشر فيديو للمشترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها الآلاف من المحبين.

وعلّقت كرم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ، ” ياهو أحلى رقصة، قصدي من هالمسابقة.. نعيش الفرح مع بعض، نكتشف مواهب حقيقية عندها موهبة الرقص ” .


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