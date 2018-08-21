نجوى كرم تكشف السر وراء حملة ” ياهو “
كشفت النجمة نجوى كرم عن السر وراء تفعيل حملة الرقص على أغنيتها الجديدة ” ياهو ” ، من خلال نشر فيديو للمشترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها الآلاف من المحبين.
وعلّقت كرم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ، ” ياهو أحلى رقصة، قصدي من هالمسابقة.. نعيش الفرح مع بعض، نكتشف مواهب حقيقية عندها موهبة الرقص ” .
#YahoA7laRa2sa, asdi men hal mouseeba2a:
1- n3ich l fara7 ma3 ba3d
2- nektechif mawhabi 7a2i2iyyi 3anda mawhabit l ra2s
https://t.co/c4QDkxGxSk
— Najwa Karam (@najwakaram) August 20, 2018
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