نجوى كرم تكشف السر وراء حملة ” ياهو “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجمة ​نجوى كرم​ عن السر وراء تفعيل حملة الرقص على أغنيتها الجديدة ” ياهو ” ، من خلال نشر فيديو للمشترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها الآلاف من المحبين.

وعلّقت كرم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ، ” ياهو أحلى رقصة، قصدي من هالمسابقة.. نعيش الفرح مع بعض، نكتشف مواهب حقيقية عندها موهبة الرقص ” .