لتخليص الحجاج من عدوى البكتيريا.. شاب يبتكر إحرام بتقنية النانو

عادل الحربي(صدى):

تواصل شاب سعودي مع مختبرات ألمانية، لمعرفة إمكانية تنفيذ ابتكار له عبارة عن إحرام معالج بتقنية النانو الفضية.

وأوضح الشاب حمد اليامي، والذي يبلغ 32 عامًا من العمر، أن ابتكاره سيساعد في الحد من انتشار عدوى البكتيريا بين الحجاج، مشيرًا إلى أن الفكرة مستوحاة من العادات والتقاليد حيث يتم استخدام معدن الفضة كمطهر للجروح.

وأشار إلى أن تصنيع الأنسجة باستخدام الفضة وكذلك كونها أحد الأصول المستخدمة في تقنية النانو الفضية، جعله يفكر إمكانية استخدام هذه التقنية في صنع إحرامات.

وأضاف أن الإحرامات هذه ستساعد الحجاج في الحد من معاناتهم جراء البكتيريا التي قد تصيبهم في أثناء الزحام والتدافع في تنقلاتهم وأدائهم لمناسك الحج والعمرة.