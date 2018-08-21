احذري.. السمنة المفرطة أحد أسباب تأخر الحمل والإنجاب

أميرة خالد(صدى):

تتعدد الأسباب وراء عدم إنجاب المرأة أو تأخرها، ويبقى السبب الذي يحمل نسبة كبيرة من المشكلات ألا وهو السمنة المفرطة، ومع زيادة إصابة العديد من النساء بها خاصة بعد الزواج كان لابد من معرفة الأسباب التي تؤدى إلى زيادة الجسم والتي تتسبب في منع الإنجاب .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شبانة، استشاري جراحات السمنة المفرطة ، أن السمنة لها تأثير كبير للغاية على معدلات الخصوبة لدى المرأة، وقدرتها على الإنجاب حيث إن تراكم الدهون في الجسم يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الهرمونية ذات التأثير المباشر على التبويض لدى المرأة .

وأوضح استشارى جراحة السمنة المفرطة، أن التغيرات الهرمونية تؤدي إلى خلل في نظام التراكم الهرموني، والذي يضمن انتظام عملية التبويض، وذلك لأن تراكم الدهون يؤدي إلى زيادة نسبة هرمون الإستروجين، وزيادة هرمون الليبتين والبروتين (IGFBP) وهرمون (SHBG) وكل هرمون منفرد لديه القدرة على التأثير على عملية التبويض، ويؤدي إلى عدم انتظامها، وبالتالي التأثير على خصوبة المرأة .