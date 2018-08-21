” طالبان ” تسقط صواريخ على القصر الرئاسي بكابول أثناء كلمة الرئيس

كابول(صدى):

أسقطت حركة طالبان الأفغانية، عددًا من الصواريخ على القصر الرئاسي في كابول، وذلك أثناء إلقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمته بمناسبة عيد الأضحى.

و أطلقت الحركة، الصواريخ على القصر في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم استهداف القصر الجمهوري والحي الحكومي في المدينة، دون سقوط ضحايا.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن الأفغان وعناصر حركة طالبان، فيما ذكر بيان للسلطات الأفغانية قولها إن ” اثنين من المسلحين لقيا مصرعهما، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة ” .