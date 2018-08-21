يوسين بولت يظهر لأول مرة في المران مع سنترال كوست

ماجد محمد(صدى):

ظهر يوسين بولت، البطل الأولمبي في ألعاب القوى، في أول مران له مع سنترال كوست ماينرز الأسترالي، اليوم الثلاثاء.

وقال ” بولت ” ، الذي يبلغ 32 عامًا من العمر، إنه جاهز للرد على المشككين من خلال الارتباط بعقد احترافي لكرة القدم.

ويذكر أن هناك الكثير من الشكوك حول مدى قدرة الرياضي الجاميكي وأسرع رجل في العالم على إثبات ذاته في كرة القدم، والتحول إلى لاعب محترف.

وخلال 45 دقيقة من المران، لم يقدم ” بولت ” لمحات فنية واضحة ولم يشترك في مباراة في منتصف الملعب بين فريقين يضم كل منهما ثمانية لاعبين واكتفى بخوض بعض التدريبات.