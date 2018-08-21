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بالفيديو.. علامات تساعدك في اكتشاف الشخص الكاذب

بالفيديو.. علامات تساعدك في اكتشاف الشخص الكاذب
أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن الكذب هو أن لا يقول الشخص الحقيقة ، مثل شهادة الزور والخلف بالوعد وإنكار الوعود ، واليمين الكاذب ، وهو من الأخلاق الدميمة التي ترفضها المجتمعات .

وقال سهيل البستكي مدرب ومحاضر بتطوير الكوادر البشرية ، إن الدراسات تٌشير إلى أن الشخص يكذب كل ثلاث دقائق ، فالكذب أنواع وتصرفات مختلفة ، فحتى الإجابة على كيف حالك ويقول الشخص الحمد لله وهو غير مرتاح فهذا صٌنف بأنه كذب .

وتابع ، الكذب ينقسم لنوعين ، كذب على شخص وكذب على الذات ، ومن الممكن أن يتحول الكذب لحالة مرضية عندما يصل الكذاب بتصديق نفسه .

وأكد سهيل ، يجب أن لا ندفع الطفل للكذب وذلك بطريقة تربيتنا له واحترام شجاعته وعدم دفعه للخوف حتى لا يلجأ للكذب ويتربى على ذلك طوال عمره .

واشار إلى أنه يمكن اكتشاف الشخص الكذاب من وجهه ، فمن العين يتم معرفته ، من عدد مرات الرمش ، وأيضا بوقبق العين يتسع ويضيق حسب الوضع الذي يكون به الشخص ، فعندما يكون متسع أكون مرتاح ، وإذا كان ضيق فأنا أكذب وغير مرتاح .


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