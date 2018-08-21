هجوم على محمد صلاح بعد مباراة كريستال بالاس

نواف السالم(صدى):

هاجمت الصحف البريطانية، الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، متهمة إياه بأنه مثَّل للحصول على ضربة جزاء أمام كريستال بالاس.

وسجَّل لاعب ليفربول، جيمس ميلنر، الهدف الأول لليفر من ضربة الجزاء هذه قبل نهاية الشوط الأول.

وقالت صحيفة ديلي تليغراف، إن محمد صلاح ممثل بسبب ركلة الجزاء، فيما ذكرت ” صن ” أن الحكم الدولي السابق مارك هالسي قال : ” لا أعتقد أنه تمثيل من محمد صلاح حين ارتكب مامادو ساخو خطأ أدى لضربة جزاء ” .

وتابع : ” رأيت ضربات جزاء بالطريقة نفسها، أستطيع أن أفهم لماذا منح مايكل أولفير ضربة جزاء وكان في موقع جيد للحُكم على العملية ” .