تابع الحج على الإنترنت بـ3 طرق

علي القحطاني (صدى):

توفر عدة تطبيقات على شبكة الإنترنت، البث المباشر لمتابعة الحج لحظة بلحظة، ومنها 3 تطبيقات هي الأشهر وهي: يوتيوب، فيس بوك، سناب شات.

ويوجد العديد من القنوات السعودية على يوتيوب التي توفر خدمة البث المباشر للحج، ومنها قناة وزارة الثقافة والإعلام.

كما أن الحجاج أنفسهم ينقلون الأجواء الروحانية عبر البث المباشر على موقع ” فيس بوك ” ، حتى يشاركوها مع أصدقائهم.

وكذلك من المتوقع أن يطرح ” سناب شات ” ميزة بث الحج مباشرة؛ للسماح للملايين من مستخدمي التطبيق بمتابعة الحج.