النمر: ” لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا ولو عزّموا عليك “

حمود العنزي (صدى):

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ، حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين،اليوم الثلاثاء، من أكل الكبد نيئةً.

وأكد النمر أن تناول الكبدة دون طهيها يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis، وكذلك الالتهابات البكتيريه مثل EHEC .

وشدد قائلا : ” لاتأكل كبداً نيئة أبداً، ولو عزّموا عليك ” ، وذلك في تحذير شديد لمن يزعمون بأن تناول الكبد نيئًا له فوائد كثيرة.

وأضاف : ” أكل اللحم والشحم النيئ قد يكون وسيله لنقل أنواع معينه من البكتريا مثلE.coli.O157 والمالطيه وهو ليست طريقه لإثبات القوة ” المرجلة ” كما يروج له بعض المشاهير.