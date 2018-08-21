توضيح من النائب العام حول إمكانية استكمال الإجراءات بحق المتهم بعد موسم الحج

عادل الحربي (صدى):

كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن وجود برامج لدى النيابة العامة ، موائمة لطبيعة موسم الحج من جميع الجوانب.

وأوضح المعجب أن هناك فرق دعم إجرائي ولوجستي لإنهاء القضايا فورًا وآنيًا وإذا استدعى الأمر استكمال الإجراءات فيراعى الحال الزماني والمكاني بحق المتهم ليتمكن من إتمام أركان وواجبات حجه، بحسب وسائل محلية.

يأتي ذلك من خلال تصعيد المتهم للمشاعر المقدسة بمعرفة النيابة العامة تزامناً مع استكمال الإجراءات النظامية بحقه ومعاصرة لها ومتى ما استلزم الأمر استكمال الإجراءات لما بعد موسم الحج لطبيعة الإجراءات فتكمل بعد انتهاء الحج ومناسكه.