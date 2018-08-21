مؤشر لأزمة جديدة بين الفلبين والكويت بعد اختفاء عاملة فلبينية

الكويت(صدى):

تداولت أنباء عن اختفاء عاملة فلبينية في الكويت منذ عام ونصف، وذلك بعد واقعة ” خادمة الفريزر ” التي عثر على جثتها مجمدة في فبراير الماضي.

وتلقت سفارة الفلبين في الكويت استفسارات من وكالة التوظيف الفلبينية عن عاملة مختفية في الكويت منذ 18 شهراً، ولم يتضح مصيرها حتى الآن.

وأثيرت قضية الخادمة وتدعى رونالين يونتينغ لاغاوان، داخل البرلمان الفلبيني، وهي مختفية في الكويت منذ سنة ونصف السنة تقريباً، حيث فقدت أسرتها كل أشكال التواصل معها بعد أن هربت من كفيلها في الكويت في فبراير 2017.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من توقيع الكويت والفلبين على اتفاقية بشأن العمال الفلبينيين، ليتم على إثرها رفع الحظر الذي كان قد فرض قبل أشهر على خلفية أزمة اندلعت بين البلدين بخصوص العمالة.