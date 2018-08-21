زوجة تكتشف خيانة زوجها من ” التليفزيون “

عمان(صدى):

في موقف لا يخطر على البال، تفاجأت زوجة أردنية، أثناء مشاهدتها للتلفاز بظهور زوجها خلال تقرير تلفزيوني بأحد القنوات الأردنية ،وهو يخونها مع صديقتها.

وشاهدت السيدة زوجها خلال التقرير الميداني، الذي صور لقطات لمقهى في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وفوجئت الزوجة خلال مشاهدتها البرنامج الذي بث التقرير، أن زوجها ظهر فيه لثوانٍ يجلس في ساحة خارجية لأحد المقاهي وبرفقته صديقتها.

وقامت الزوجة بعد ذلك بمواجهة صديقتها، التي اعترفت لها بالواقعة وأنها على علاقة بزوجها بعد أن وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، ولا يزال يماطل حتى الآن.

ورفعت الزوجة قضية طلاق على زوجها، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.