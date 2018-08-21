بعد تعرض طفل لصعق كهربائي بأحد المساجد.. مصليات الطائف مغلقة في العيد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت إدارة المساجد بمحافظة الطائف أن المصليات لن تستقبل المصلين لأداء عيد الأضحى المبارك، داعية الأهالي للتوجه إلى جوامع الأحياء لأداء الصلاة.

وأرجعت الإدارة السبب إلى إخضاع المصليات المغلقة لمشروع تطويري جديد، بعدما تسببت حادثة صعق كهربائي في وفاة طفل قبل عيد الفطر بيومين داخل مسجد العيد بالحوية.

وقال مدير إدارة المساجد بالطائف إنه نظرًا لحاجة مصليات الأعياد الرئيسة في الخالدية، الردف، القيم، الحوية ووادي ليه، إلى إعادة تطويرها وترميمها وتجهيزها، فقد تم التوجيه بإعادة تأهيلها بما يضمن سلامة وراحة المصلين.