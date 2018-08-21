بالصور.. تصرف غير مسؤول من ممثلة يفضح شركة هواتف شهيرة

أماني الغامدي(صدى):

تسببت الممثلة المصرية سارة الشامي في فضح شركة هواتف محمولة شهيرة، والتي كانت تشارك في إعلان لها.

وفي التفاصيل قامت ” الشامي ” ، والتي تشارك في الإعلان برفقة الممثل المصري أحمد مجدي، بنشر صور من كواليس الإعلان، والتي تسببت في إفساد الحملة الإعلانية للشركة.

وكان الإعلان الذي نشرت الممثلة صورة له من كواليسه، يركز على قدرات كاميرا الهاتف فائقة الدقة في التقاط صور ” السيلفي ” ، بينما ظهرت سارة مع أحمد مجدي وهو يتظاهر بالتقاط صورة لهما بكاميرا الهاتف المحمول، وهنا كانت الصدمة حيث فضحت سارة حقيقة ” السيلفي ” ،حيث أظهرت أن التصوير تم بكاميرا احترافية وليس بكاميرا الهاتف.

يذكر أن سارة بعدما نشرت صور الكواليس عبر حسابها الرسمي على ” إنستقرام ” ، قامت بحذفها على الفور، ولكن كان الجماهير بالفعل بدأوا في تداول الصور على نطاق واسع.