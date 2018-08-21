صور توثق رمي أمير مكة ونائبه جمرة العقبة

نايف السالم(صدى):

وثقت مجموعة من الصور لحظة قيام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و رئيس لجنة الحج المركزية ، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، برمي جمرة العقبة.

وجاء رمي جمرة العقبة،عقب قيام كلا من أمير المنطقة و نائبه بالإشراف ومتابعة تحركات ضيوف الرحمن خلال خطط التصعيد والنفرة من عرفات إلى مزدلفة.

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