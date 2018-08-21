بالفيديو.. العوين: استقبال المملكة للحجاج قطر فضح مزاعم الجزيرة

عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب الدكتور محمد العوين، إن وصول ما يقارب من 500 حاج قطري إلى المملكة لأداء مناسك الحج فضح النظام القطري.

وأوضح ” العوين ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، أن قناة الجزيرة القطرية واصلت أكاذيبها الفترة الماضية بشأن قيام المملكة بضرب روابط التسجيل الإلكتروني للحجاج القطريين، مضيفًا أن قدوم الحجاج القطريين للمملكة فضح تلك المزاعم.

وأكد على ترحيب المملكة بضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه باستقبال 500 حاج قطري، أصبح لا قيمة لأكاذيب قناة الجزيرة والنظام القطري.

ولفت إلى أنه حرصًا على سلامة حجاج قطر والخوف عليهم من التنكيل بهم من قبل تنظيم الحمدين، لم يتم إجراء لقاءات معهم أثناء وصولهم للمملكة، موضحًا أنه جانب كبير من حجاج قطر امتنعوا بالفعل عن التصريح بأي شيء خوفًا من النظام القطري.