بالفيديو.. تجنب نقل الأضحية بالسيارة العادية لعدم نفوقها
نصح مواطن كويتي، اليوم الإثنين، المواطنين عبر بثه لفيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم وضع الأضاحي التي يقومون بشرائها في شنطة السيارة.
وكشف مقطع الفيديو، الذي صوره المواطن عن نفوق الأضحية ” الخروف ” الذي إشتراه المواطن، وتفاجئ بهذا الأمر عند وصله إلى المنزل عندما أراد إخراجه من المركبة.
وقال صاحب المقطع، إن وهو يفتح الشنطة فإذا بـ ” الخروف ” قد نام على جنبه بلا حراك، ولما حاول تحريكه وجده جثـة هامدة، حيث خرج لسانه من فمه بعد أن نفق.
وحذر صاحب الأضحية، من ارتكاب الخطأ نفسه الذي وقع فيه رغم أن المسافة بين السوق والبيت ليست بالبعيدة، وأن يكون نقل مثل هذه الأنعام في سيارة مخصصة لذلك.
زائر[ عدد التعليقات: 1684 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوض عليك ممكن مايجيه هواء وانكتم طلعنا غنم مرات كثيره في الشنطه ماصار لها شي
الشريف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 56 دقيقة
الباءعين يعرضون اغنامهم في السوق لساعات طويلة وبدون ما يضعون لها اكل او ماء ومايهمه غير المال متى يبيع ومتى يربح وبكم
ايضا ملاحظة اخرى توجد لافتات في المصالخ تبين من خلال احاديث نبوية وجوب شرب الذبيحة للماء قبل ذبحها ولكن لا تطبقها المصالخ ايضا لا يهمهم غير المال
ايضا وايضا وايضا لا يمهمهم غير المال