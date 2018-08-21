بالفيديو.. تجنب نقل الأضحية بالسيارة العادية لعدم نفوقها

المنامة(صدى):

نصح مواطن كويتي، اليوم الإثنين، المواطنين عبر بثه لفيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم وضع الأضاحي التي يقومون بشرائها في شنطة السيارة.

وكشف مقطع الفيديو، الذي صوره المواطن عن نفوق الأضحية ” الخروف ” الذي إشتراه المواطن، وتفاجئ بهذا الأمر عند وصله إلى المنزل عندما أراد إخراجه من المركبة.

وقال صاحب المقطع، إن وهو يفتح الشنطة فإذا بـ ” الخروف ” قد نام على جنبه بلا حراك، ولما حاول تحريكه وجده جثـة هامدة، حيث خرج لسانه من فمه بعد أن نفق.

وحذر صاحب الأضحية، من ارتكاب الخطأ نفسه الذي وقع فيه رغم أن المسافة بين السوق والبيت ليست بالبعيدة، وأن يكون نقل مثل هذه الأنعام في سيارة مخصصة لذلك.