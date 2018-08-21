بالفيديو.. ” الفوزان ” يتأثر بخطبة حج الوداع

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وهو يردد في درسه متأثرًا بأحد مخيمات الحج مقولة النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع “فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا”.

وأكد ” الفوزان ” خلا الفيديو على وجوب الاقتداء بسنته ﷺ التي بقيت بعد وفاته ﷺ محفوظة ومدونة مستشهدًا بقوله عليه السلام “لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا”.