بالفيديو.. ” الفوزان ” يتأثر بخطبة حج الوداع
أظهر مقطع فيديو، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وهو يردد في درسه متأثرًا بأحد مخيمات الحج مقولة النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع “فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا”.
وأكد ” الفوزان ” خلا الفيديو على وجوب الاقتداء بسنته ﷺ التي بقيت بعد وفاته ﷺ محفوظة ومدونة مستشهدًا بقوله عليه السلام “لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا”.
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك في عمرك ياشيخنا الفاضل ويحسن خاتمتنا وخاتمتك
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك يا شيخ صالح ..لله درك