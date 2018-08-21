بالصور.. رجال الأمن يرتاحون بعد تشرفهم بخدمة ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

وثَّقت مجموعة من الصور، رجال أمن وهم يأخذون قسطًا من الراحة، ويرتمون بأجسادهم على الأرض من فرط التعب.

وأظهرت صورة لأحد رجال الأمن وهو نائم على حاجز معدني بعدما سلَّم الموقع لزميل له أخر في عرفات.

فيما أظهرت صورة أخرى، لمجموعة من رجال الأمن وهم نائمون على الأرض لأخذ قسطًا من الراحة بعد ساعات عمل طويلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.