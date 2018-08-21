بالصور.. رجال الأمن يرتاحون بعد تشرفهم بخدمة ضيوف الرحمن
وثَّقت مجموعة من الصور، رجال أمن وهم يأخذون قسطًا من الراحة، ويرتمون بأجسادهم على الأرض من فرط التعب.
وأظهرت صورة لأحد رجال الأمن وهو نائم على حاجز معدني بعدما سلَّم الموقع لزميل له أخر في عرفات.
فيما أظهرت صورة أخرى، لمجموعة من رجال الأمن وهم نائمون على الأرض لأخذ قسطًا من الراحة بعد ساعات عمل طويلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات
*هنيئن لهم خدمة ضيوف الرحمن ويكتبلهم الأجر والثواب يستحوق مننا الشكر لرجال الأمن بمختلف القطاعات..كتب الله أجركم وقبله على جبين كل العساكر إلي في الصورة ووالله ان الصورة تقطع القلب جزاكم الله خير الجزاء✍*
شيخين1[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقكم ويسعدكم كما اسعتمونا بتشرفكم بخدمة بيت الله الحرام والله انكم رفعتو رؤسنا
فتى نجد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
اقترح رفع علاوة انتدابهم ميه باالميه لخدمة الحج الافراد راتب انتداب اليوميه ٢٠٠ ريال الاقل فلو توحد باالحج ٥٠٠ لليوم تكون احسن يستاهلون واتمنى لهم الخير
براغى[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 53 دقيقة
راحة بعد الجهاد فى خدمة ضيوف الرحمن..بارك الله فيهم واثابهم خيرا