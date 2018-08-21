الأمطار الغزيرة تقتل 8 أشخاص وتصيب 6 بأخدود “راغانيلو “

روما(صدى):

أكدت الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الإثنين، على مصرع 8 أشخاص على الأقل، وذلك بعد أن غمرت الأمطار أخدود مليء بالمتنزهين في إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا.

وقال ” كارلو تانسي ” رئيس الوكالة في كالابريا، إن 12 شخصًا آخرين، من ضمنهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، نقلوا إلى بر الأمان، خلال الفيضان المفاجئ في أخدود راغانيلو، وهو منطقة تنزه شهيرة.

وأوضح ” رئيس الوكالة ” ، أنه من بين الضحايا 4 رجال وأربعة سيدات، فيما أصيب 6 أشخاص على الأقل، مشيرًا إلى أنه لم يتضح عدد المفقودين، ويعتقد إن هناك على الأقل 3 مجموعات من المتنزهين كانوا يسيرون في الأخدود.

ولفت ” تانسي ” ، إلى أن الأمر سوف يستغرق ساعات لمعرفة عدد الضحايا.

والجدير بالذكر أن حادث الغرق يأتي بعد انهيار جسر في مدينة جنوى الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 43 شخصًا، في حادثة هزت الرأي العام الإيطالي، وسط أصوات مطالبة بمحاسبة المقصرين.