المطلق يحرم صيام يوم العاشر من ذي الحجة.. وهذا المقصود بفضل الصيام

علي القحطاني (صدى):

حذر الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من صيام اليوم العاشر من ذى الحجة، مبينا أنه إذا ذكر فضل صيام العشر فإن المقصود به صيام الأيام التسعة الأولى منه.

وقال الشيخ المطلق في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر “، على أنه يحرم صيام يوم العاشر وهو يوم العيد، وإنما ذكرت العشر من باب التغليب، وإلا فالمقصود الليالي لا الأيام.

وأضاف: ” أما غير الصيام من الأعمال الصالحة فإنه مشروع في كل أيام العشر بما فيها يوم العيد “.