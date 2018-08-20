بالفيديو.. مفتي المملكة: الحج أصبح رحلة أمنة بفضل جهود السعودية

عادل الحربي (صدى):

أكد الشيخ ” عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ” مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الإثنين، على ضرورة إبتعاد المسلم عن العنصرية والتعصب والجاهلية.

وقال ” مفتي المملكة ” ، خلال حديثه بقناة ” MBC “: إن دين الإسلام يدعو إلى المحبة والتآخي والمودة، وأن يأخذ من اجتماع المسلمين على صعيد عرفة العبرة والعظة.

وأضاف ” المفتي ” ، أن دلالات تجمع المسلمين على صعيد عرفات ومنى، تؤكد أن قوة الإيمان والعقيدة ولم يأت لأغراض دنيوية، فهو تجمع إيماني من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، خاضعين لله في لباس واحد واتجاه واحد ربهم ونبيهم وكتابهم واحد.

وأكد ” مفتي عام المملكة ” ، على أن الحج أصبح رحلة آمنة مطمئنة رخاءً وسخاءً وذلك مع جهود الدولة السعودية، لكنه في الماضي كان يعد مخاطرة ومغامرة .

وأشار” آل الشيخ ” ، إلى دور المملكة التاريخي في إعمار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة صيانة وتوسعة وعناية تدل على حسن قصد ونية وتوفيق.

وأشاد ” المفتي ” ، بدور وسائل الإعلام في نقل الصور الإيمانية والإيجابية والحية للحج والحجيج والمشهد المليوني العظيم بالوقوف بعرفة، وإبراز الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وطمأنينة وراحة.

ونوه فضيلة ” المفتي ” عن أمنيته في أن يكون الإعلام متوجهًا للدعوة إلى الله وأن يؤدي دوره في مكافحة الأباطيل والتصدي لها ودحض شبهات الجهلاء والمضلين التي يروج لها أعداء الأمة.