عروس تصدم وتلغي الزفاف

لندن(صدى):

ألغت عروس تبلغ 21 عامًا من العمر، زفافها قبل أسبوع فقط من موعده، بعد اكتشاف أن خطيبها يشاهد مقاطع إباحية.

تقول كلير دالتون، إنها صدمت بعدما اكتشفت أن خطيبها يبحث عن مواد إباحية، وقرر إلغاء الزفاف، مضيفة : ” شعرت وكأنني تعرضت للغش. لقد غيرت علاقتي بالكامل معه ، بما في ذلك جميع الذكريات السعيدة التي كنا نشاركها في الماضي. لقد جعلني أشعر بأنني لا قيمة لها وغير محبوبة ” .

وأشارت الفتاة البريطانية كلير، إلى أنها قررت إلغاء الزفاف لأن خطيبها ظل يكذب عليها لسنوات، قائلة : ” شخصٌ ما أحببته ورعايته بعمق كان يكذب طول مدة خطبتنا، وربما أطول لأننا كنا أصدقاء لفترة طويلة ” .

وأضافت : ” في وقت واحد ، كنت مع شخص غريب بدلاً من الشخص الذي ظننت أنني أعرفه جيداً. في لحظة لم أستطع أن أثق فيه مرة أخرى ” .