تنويه من السفارة في أندونيسيا للمواطنين السعوديين هناك

عادل الحربي (صدى):

نوَّهت سفارة المملكة في أندونيسيا، على المواطنين السعوديين المقيمين هناك، بأن السفارة ستكون مغلقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين ٢٠ أغسطس حتى الجمعة ٢٤ اغسطس.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إنه سيتم استئناف العمل في السفارة يوم الإثنين ٢٧ اغسطس، وسوف تكون المعايدة يوم الأربعاء ٢٢ أغسطس في العنوان التالي المركز الثقافي للبيت السعودي

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وتابعت : ” وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على هاتف الطوارئ ” .