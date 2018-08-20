بالفيديو.. ” المري ” يوضح موعد التكبير المقيد والمطلق

علي القحطاني (صدى):

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور على بن صالح المري بداية التكبير المطلق والمقيد بالنسبة للحجاج وغيرهم.

وقال ردا على سؤال خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” المئات على قناة الرسالة يتضمن: ” متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟ “، التكبير المطلق يبدأ في كل وقت من دخول أول ليلة من ليال العشر ويستمر لغروب شمس الثالث عشر من أيام التشريق من شهر ذو الحجة ، أي يستمر 13يوما

وأضاف: التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة لغير الحاج ويكون أدبار الصلوات ، الي آخر أيام التشريق ، ويستمر 5 ايام ، وخلال الخمسة الأيام يجتمع فيها التكبير المقيد والمطلق ، وبالنسبة للحاج يبدأ من يوم العيد.