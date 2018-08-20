غياب مصل العقرب يتسبب بوفاة طفل

الرباط(صدى):

تسبب غياب مصل في مصرع طفل مغربي بالغ من العمر 5 سنوات، نتيجة تسممه بعد أن لدغه عقرب في حي العوينة ببني عياط في إقليم أزيلال.

وكان الطفل قد تعرض إلى لسعة عقرب ما استدعا نقله على وجه السرعة الى مستشفى القرب بسوق السبت، وتم تحويله إلى المستشفى الجهوي ببني ملال نتيجة غياب المصل.

وجاء ذلك بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة لساكنة البوادي والجبال من أجل تجنب لسعات العقارب وتعميم بلاغ فيه نصائح متعددة، حيث سجلت 4 وفيات للعقارب في صفوف الأطفال في كل من أزيلال والفقيه بن صالح خلال الإسبوع الماضي.

وأشار ” نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” ، إلى الارتفاع الكبير في عدد وفيات العقارب بإقليم أزيلال على الخصوص، ودعوا وزارة الصحة التراجع عن تصريحاتها وتكثيف مجهودها لتوفير الأمصال ،وألا تقتصر على تحذيرات لامكان لها بالعالم القروي النائي ولا يسمعها بقرى و أدغال جبال المغرب العميق.