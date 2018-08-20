الإحصاء: بلوغ إجمالي أعداد الحجاج 2.371.675 حاجا

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين التاسع من شهر ذي الحجة للعام 1439هـ نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1439ه، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج (2.371.675) حاجًّا، منهم (1.758.722)حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (612.953)حاجًّا، وقد بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.327.127)حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.044.548) حاجَّةً.

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (34.140) حاجًّا بنسبة (1.9٪)، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (395.410) حاجًّا بنسبة (22.5٪)، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1.049.496) حاجًّا بنسبة (59.7٪)، أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادُهم (166.083) حاجًّا بنسبة (9.5٪)، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (88.601) حاجًّا بنسبة (5.0٪)، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (24.992) حاجًّا بنسبة(1.4٪).

وقد وصل (1.656.936)حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (85.623) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (16.163) حاجًّا، وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية، حيث وصل (557.282) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (744.903) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (456.537) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

وعلى مستوى حجاج الداخل والذين بلغ إجمالي عددهم هذا العام (612.953) حاجًّا، فقد بلغ إجمالي أعداد الحجاج القادمين من مدن ومحافظات المملكة (239.962)حاجًّا، وبلغ إجمالي عدد الحجاج من داخل مدينة مكة المكرمة (372.991) حاجًّا، شاملاً المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم (401.217) حاجًّا غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم (211.736) حاجًّا سعوديًّا.

وقامت الهيئة العامة للإحصاء بحصر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مكة المكرمة، حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إليها من داخل المملكة عن طريق (جدة/مكة) ما نسبته (38.2٪) وطريق (الشرائع/مكة) ما نسبته (29.4٪)، وطريق (المدينة/مكة) ما نسبته (17.8٪) وكانت بقية الطرق الثلاث الأخرى، وهي: طريق (الجنوب/مكة)، وطريق (الطائف/مكة)، وطريق (جدة/ مكة) القديم بنسبة مقدارها (14.6٪).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها لإحصاءات الحج هذا العام أن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة قد شهدتْ توافد ما نسبته(86.8٪) من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت (32.289) سيارة.

وفيما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدَّمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في خدمة الحجاج أكثر من 287.300شخص يمثلون الجهات الأمنية و الحكومية والخاصة المشاركة في تقديم أكثر من 215خدمة رئيسية وفرعية، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة من 6 جهات 7.310 مشرفٍ ومشرفة، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم الخدمات العامة 192.254 موظفًا وموظفةً، من 19 جهةً، وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في الخدمات الصحية والطبية 32.579 موظفٍ وموظفةٍ من 3 جهات، أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات النقل والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 47.765 موظفًا وموظفةً من 7 جهات، فيما بلغت أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 7.411 موظفًا وموظفةً من 4 جهات.