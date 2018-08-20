مفتي مصر يجيز صعق الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها

القاهرة(صدى):

أفتى الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، بجواز إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها.

وأوضح مفتي مصر، أن إضعاف مقاومة الحيوانات جائز شرعًا سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

وأكد المفتي، أن هذا التخدير أو الصعق لا يجب أن يؤدي إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية، فتكون حلالًا حينئذٍ.

وأشار إلى أنه إذا نتج عن هذا موتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه، مستندًا في فتواه إلى قوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ مضيفا: “قال العلماء إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد”.