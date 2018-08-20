الهلال الأحمر: أكثر من 1000 مستفيد من الدورات التدريبية في موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي 10 دورات وبرامج تدريبية مكثفة لتأهيل الكوادر الإسعافية العاملة في إطار خطة الطوارئ للحج لعام 1439هـ، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الإدارة العامة للتدريب، حيث استفاد من الدورات أكثر من 1000 مستفيد من الهلال الأحمر ومن منسوبي عدد من الجهات الأخرى.

وشملت الدورات التدريبية مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي، دورة إنعاش القلب المتقدمة، دورة تقديم الدعم الطبي لحالات الإصابة ما قبل المستشفى، دورة إدارة الأزمات والكوارث، الدورة التنشيطية، برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، المحاضرة التوعوية، دورة مهارات التعامل مع الحجاج، محاضرة التعامل مع الطائرة، ودروة إدارة الكوارث في الحج.

وبلغ عدد المستفيدين من الدورات حتى الآن أكثر من 1000 مستفيد، منهم ما يزيد عن 350 مستفيد من الهلال الأحمر و656 من منسوبي عدد من الجهات الأخرى، فيما لا يزال العمل مستمرا في الدورات التدريبية إلى الآن وتستمر طوال فترة الحج.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر الإسعافية والطبية ورفع درجة الجاهزية والكفاءة للمسعفين لتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام وفق أفضل الممارسات العالمية.