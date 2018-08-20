بالصور.. حريق ضخم يلتهم سوق الخيام بالكويت

المنامة(صدى):

نشب حريق هائل، اليوم الاثنين، في سوق الخيام بمنطقة الري في العاصمة الكويت، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وبدورها؛ تمكنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية من السيطرة على الحريق الذي شب في سوق الخيام بالعاصمة الكويت، عن طريق الدفع بست فرق إطفاء اخمدت الحريق الذي امتد على مساحة تقدر بنحو خمسة آلاف متر مربع.

ونجح رجال الإطفاء في منع امتداد الحريق لباقي السوق في وقت قياسي بعد نشوبه فجر اليوم، حيث أنه كانت هناك كميات هائلة من الخيام مكدسة في العراء، ومستودعات غير مستوفية للمواصفات.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران.