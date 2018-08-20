وعكة صحية تمنع ” تامر حسني ” من الكلام

أماني الغامدي(صدى):

كشف المنتج الفني ” وليد منصور ” ، الذي يتولى تنظيم حفلات الفنان المصري تامر حسني، اليوم الإثنين، تعرض ” تامر ” لإجهاد كبير دفعهم للذهاب إلى الطبيب، عقب الحفل جماهيري، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي من أجل الاحتفال بألبومه الجديد “عيش بشوقك”.

وقال الطبيب أن ” تامر حسني ” ، يعاني من التهاب حاد في الأحبال الصوتية، وأمره بالامتناع عن الكلام لأسبوع كامل من أجل أن يستعيد تامر حسني عافيته، وهو ما التزم به بالفعل.

وأوضح ” منصور ” ، أن هناك حفلا غنائيا من المفترض إقامته في الخامس والعشرين من أغسطس، إلا أن الطبيب هو من سيحدد إن كان تامر يستطيع إحياء الحفل أم لا، لافتًا إلى أن تامر سيتوجه إلى الطبيب يوم الثلاثاء من أجل منحه الرأي النهائي فيما يخص إحياء الحفل.

وقال ” منصور ” ، منتج فيلم تامر حسني الجديد، والذي تستقبله دور العرض خلال ساعات، أنه في حال لم يتمكن تامر من إحياء الحفل في موعده سيتم تأجيله إلى الثلاثين من الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن الفنان المصري ” تامر حسني ” ينافس في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلمه الجديد ” البدلة ” ، الذي يشاركه بطولته أكرم حسني وأمينة خليل ومن إخراج محمد جمال العدل.