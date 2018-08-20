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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهان لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهان لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
عادل الحربي (صدى):

جرياً على العادة الملكية بالتواصل مع قادة الدول الإسلامية ، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيات تهنئة لإخوانهم ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام 1439هـ، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار ، إنه سميع مجيب.


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